New York borsası günü yatay seyirle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artarak 44.556,16 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artışla 6.129,62 puana ulaşarak rekor tazeledi. Nasdaq endeksi de yüzde 0,07 artarak 20.041,26 puana yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken pay piyasalarında, işlem gününün kapanışında yatay bir seyir izlendi.

Analistler, Trump'ın ticaret ve ekonomi politikaları karşısında ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin de yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğu son toplantısına ilişkin tutanakların çarşamba günü açıklanacağına işaret eden analistler, tutanaklarda para politikasının geleceğine dair ipuçlarının aranacağını belirtti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun Bankanın yüzde 2'lik hedefine indiğine yönelik daha görünür bir ilerleme kaydedilene kadar faiz indirimlerine ara verilmesinin uygun olduğunu kaydetti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,55 seviyesine çıktı.

Makroekonomik veri tarafında da New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, şubatta 5,7 ile piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Kurumsal tarafta ise Intel'in hisseleri, TSMC ve Broadcom'un şirkete yatırım yapmayı değerlendirdiğine dair haberlerin ardından yüzde 16,1 değer kazandı.