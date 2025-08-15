  1. Ekonomim
New York borsası günü yatay seyirle kapattı

New York borsası, ÜFE verilerinin beklentileri aşması ve Fed’in faiz politikasıyla ilgili belirsizlikler arasında günü yatay bir seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 azalışla 44.911,26 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 6.468,54 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,01 azalışla 21.710,67 puana geriledi.

ABD'de bugün açıklanan verilerin, enflasyonun ülke ekonomisi için hala bir tehdit oluşturduğunu göstermesi sonrası güne negatif bir başlangıç yapan endeksler, kapanışta yatay bir seyir izledi.

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede ÜFE, aylık bazda Haziran 2022'den ve yıllık bazda şubattan bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE'de temmuzda aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,7 artarak beklentileri aştı.

Analistler, üretici fiyatlarındaki artışın gelecek aylarda enflasyonda daha geniş çaplı bir yükseliş yaşanabileceğine işaret ettiğini belirtti.

ÜFE verisinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28 seviyesine yükseldi.

Üretici enflasyonunun beklentileri aşması sonrası piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği yönündeki beklenti bir miktar zayıflasa da devam etti.

Ayrıca ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 9 Ağustos ile biten haftada 224 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, eylül ayındaki toplantıda faiz oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine karar vermesi için henüz erken olduğunu ifade etti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri, Trump yönetiminin, hükümetin şirkette hissedar olması için görüşmeler yürüttüğüne dair haberler sonrası yüzde 7,4 değer kazandı.

Jeopolitik açıdan ise ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda yarın ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşme yatırımcıların odağında olacak.

