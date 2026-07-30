New York borsası günü yükselile kapattı

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Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,19 artışla 52.208,06 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,66 artarak 7.437,63 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 2,78 kazançla 25.122,18 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından dün sert düşüş yaşayan pay piyasalarında, Microsoft'un güçlü bilançosu ve yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin bir miktar hafiflemesiyle pozitif bir seyir izlendi.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki gün süren toplantısının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankanın para politikası kararının 3'e karşı 9 oyla alınması, Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları olduğunu göstermiş ve para politikasının seyrine ilişkin belirsizlikleri artırmıştı.

Üyelerin bir kısmının faizlerin sabit bırakılmasını bir kısmının faiz artırımlarını savunması ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un temkinli açıklamaları tahvil piyasalarında hareketliliğe yol açmıştı.

ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 5,24 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası yüzde 5,22 seviyelerinde dengelendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,67 civarında seyretti.

Dün piyasa kapanışı sonrası bilançosunu açıklayan Microsoft'un beklentileri aşan finansal sonuçları ise teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Microsoft'un Azure bulut hizmetlerinden elde ettiği gelirin güçlü büyüme göstermesi ve şirketin sermaye harcamalarına ilişkin görünümünün piyasa beklentilerinin altında kalması yapay zeka harcamalarına yönelik endişeleri bir miktar hafifletti. Microsoft hisseleri yüzde 15,5 değer kazandı.

Yarı iletken hisselerinde de toparlanma görülürken, Micron Technology hisseleri yüzde 18,4, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri de yüzde 13 yükseldi.

Dün bilançolarını açıklayan teknoloji şirketlerinden Meta ise gelirinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 28 artarak 60,8 milyar dolara yükselmesine karşın net karının aynı dönemde yüzde 14 azalışla 15,85 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Şirketin ikinci çeyrekte serbest nakit akışının düştüğünü açıklamasıyla da Meta hisseleri yüzde 7,95 geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 ile beklentilerin altında büyüdüğü görüldü.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,3 yükseldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 25 Temmuz ile biten haftada 197 bine çıkmasına karşın piyasa beklentisinin altında kaldı.