New York borsası günü yükselişle kapadı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artarak 42.208,22 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artışla 5.732,93 puana yükselerek rekor tazeledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kazançla 18.076,10 puana ulaştı.

ABD'de tüketici güvenindeki zayıflamaya işaret eden verilerin ardından bu yıl daha fazla faiz indirimine gidilebileceğine dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık 6,9 puan azalışla 98,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tüketici güveninde iş gücü piyasasına ilişkin endişelerle eylül ayında yaşanan gerileme, Ağustos 2021'den bu yana kaydedilen en büyük düşüş oldu.

Veri gündeminin yanı sıra Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Bankanın 50 baz puanlık faiz indirimine karşı çıkan Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun temel ölçütlerinin yüzde 2 hedefinin "rahatsız edici derecede üzerinde" olduğunu ve bundan sonraki süreçte politika duruşunu ayarlama yaklaşımında temkinli olmaya devam edeceğini belirtti.

Kurumsal tarafta da çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, şirketin Üst Yöneticisi Jensen Huang'un hisse satışını tamamladığına dair haberlerin ardından yüzde 3,9 değer kazandı.

Visa'nın hisseleri ise ABD Adalet Bakanlığının banka kartı pazarındaki hakimiyetini sürdürmek için rekabeti yasa dışı yollarla engellediği gerekçesiyle şirkete dava açması sonrası yüzde 5,5 düştü.

Öte yandan, Alibaba gibi Çinli şirketlerin ABD'de işlem gören hisselerinde, Çin Merkez Bankasının (PBoC), iç talepte süregelen zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün aşağı çektiği ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi tedbirler açıklamasının ardından yükseliş görüldü.