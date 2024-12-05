New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artarak 45.014,04 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 artışla 6.086,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,3 kazançla 19.735,12 puana çıktı. Üç endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

Yatırımcılar, Powell'ın açıklamaları ve yayınlanan ekonomik verilerde Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları ararken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Fed Başkanı Powell, ülke ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu belirterek, bunun faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olmalarına imkan verdiğini ifade etti.

ABD ekonomisinin büyüdüğünü, enflasyonun düştüğünü, işsizlik oranının biraz yükselse de halen düşük seviyede olduğunu kaydeden Powell, ​​​​​"ABD ekonomisi şu anda çok iyi durumda ve bunun devam etmemesi için hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

Powell'ın konuşması sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan azalışla yüzde 4,18'e geriledi.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay 25 baz faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 78 oldu.

Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundan alınacak sinyallerin de Fed'in izleyeceği yol haritasına yönelik sinyal verebileceğini belirtti.

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in "Bej Kitap" raporunda da ekonomik faaliyetin çoğu bölgede hafif arttığı ve iş dünyasının talebinin gelecek aylarda artacağı yönünde iyimser olduğu aktarıldı.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, zamanla ek politika gevşetmelerine ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Belirsizlik ortamında para politikası seçeneklerini açık tutmanın önemine işaret eden Musalem, "Mevcut ekonomik ortamı, gelen bilgileri ve gelişen görünümü dikkatlice değerlendirmek için faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmayı veya duraklatmayı düşünme zamanı yaklaşıyor olabilir." ifadesini kullandı.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise enflasyonun gittiği yönün kendisini cesaretlendirdiğini anlattı.

Bitcoin'in fiyatı yükseldi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına Paul Atkins'i aday göstermesi sonrasında kripto varlıklar yükselişe geçti. Bitcoin'in fiyatı, TSİ 00.00 itibarıyla yüzde 3,6 artarak 99 bin 120 dolar oldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 146 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,69'a gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 2,8 artış gösterdi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık bazda 3,9 puan azalışla 52,1'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisi ise kasımda önceki aya kıyasla 1,1 puan artışla 56,1'e çıktı.

Ülkede fabrika siparişleri, ekimde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde gelir bildiren Salesforce'un hisseleri, yüzde 11 değer kazandı.

Öte yandan, dün ABD doları karşısında iki yılın en düşük seviyesine inen Güney Kore wonu, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanını geri çekmesi sonrasında toparlandı. Won, ABD doları karşısında bugün yüzde 0,2 değer kazandı.

New York borsasında işlem gören iShares MSCI Güney Kore borsa yatırım fonu (ETF) ise yüzde 0,7 artışla 56,21 dolar oldu.