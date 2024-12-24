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New York borsası günü yükselişle kapattı

New York borsası, Noel tatili öncesi haftanın ilk işlem gününü teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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New York borsası günü yükselişle kapattı
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Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artarak 42.906,95 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 artışla 5.974,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kazançla 19.757,58 puana yükseldi.

ABD'de zayıf gelen ekonomik verilere karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralıkta aylık 8,1 puan azalışla 104,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri de kasımda yüzde 1,1 ile beklenenden fazla azaldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısından çıkan mesajlar doğrultusunda Banka'nın gelecek yıl yapacağı faiz indirimlerinin büyüklüğü yatırımcılar tarafından değerlendirilmeye devam edilirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59'a yükseldi.

Analistler, Noel tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının salı günü erken kapanış yapacağını ve çarşamba günü kapalı olacağını belirterek, piyasalarda bu hafta işlem hacminin zayıf olmasının beklendiğini kaydetti.

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