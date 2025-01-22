New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 124 artarak 44.026,30 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,88 artışla 6.049,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kazançla 19.756,78 puana çıktı.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek görevine başlaması ve göçmenlikten enerjiye birçok konuda ilk kararnamelerini imzalaması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Görevinin ilk gününde Biden yönetiminin politikalarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atan Trump, yeni tarifeler uygulanmasına yönelik somut bir adım atmadı, ancak federal kurumlara, Çin, Kanada ve Meksika başta olmak üzere ülkelerin haksız ticaret uygulamalarını ve döviz politikalarını inceleme talimatı veren kapsamlı bir genelge yayımladı.

Trump ayrıca 1 Şubat'ta Kanada ile Meksika'ya yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söyledi.

Analistler, yatırımcıların, ticaret savaşını ve enflasyonist baskıları tetikleyebileceği endişesiyle Trump'ın tarife politikalarına ilişkin gelişmelere karşı duyarlı olduğunu belirtti.

Trump'ın ikinci dönemine beklenenin aksine tarife artışlarıyla başlamaması yatırımcıları bir miktar rahatlattı.

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,56 seviyesine gerilerken, dolar endeksi yüzde 1'i aşkın düşüşle 107,8 seviyesinden işlem gördü.

Trump'ın tarifeler konusunda somut bir plan ortaya koymaması sonrası geniş tedarik zincirleri nedeniyle olası tarifelere karşı kırılgan görülen sektörlerden biri olan otomotiv şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

ABD'li otomobil üreticilerinden Ford'un hisseleri yüzde 2,5, General Motors'un hisseleri ise yüzde 5,7 değer kazandı.

Benzer şekilde Çinli otomotiv şirketlerinden Xpeng ve Li Auto'nun da ABD'de işlem gören hisseleri sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 5,3 yükseldi.

Trump'ın, Biden yönetiminin 2030 yılına kadar tüm yeni otomobil satışlarının yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılmasını hedefleyen kararnamelerini geçersiz kılması sonrası ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise yüzde 0,6 geriledi.

Kurumsal tarafta ise ABD'nin büyük sanayi şirketlerinden 3M'in hisseleri, şirketin dördüncü çeyrekte beklenenden iyi gelen finansal sonuçları sonrası yüzde 4,1 değer kazandı.

Teknoloji şirketi Oracle'ın hisseleri de şirketin ABD'de yapay zeka altyapısı kurmak için OpenAI ve SoftBank ile ortak bir girişimde bulunacağına dair haberler sonrası yüzde 7,2 yükseldi.