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New York borsası günü yükselişle kapattı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki mesajları ve ekonomik verilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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New York borsası günü yükselişle kapattı
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,93 artarak 44.565,26 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artışla 6.118,72 puana yükselerek rekor tazeledi. Nasdaq endeksi de yüzde 0,22 artarak 20.053,68 puana çıktı.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler, şirket bilançoları ve Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Politika tarafında, Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantılarında verdiği mesajlar yatırımcılar tarafından takip edildi.

Trump, video konferans ile katıldığı toplantıda, iş dünyasına üretimlerini ABD'de yapmaları çağrısında bulunarak, yapmamaları halinde tarife ödemek zorunda kalacakları uyarısı yaptı.

Ayrıca Trump, ABD'de üretim yaparlarsa kurumlar vergisi oranını yüzde 15'e düşüreceğini belirtti.

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğini aktaran Trump, faiz oranlarının da derhal düşürülmesini talep edeceğini, tüm dünyada faiz oranlarının düşmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizlik sürerken analistler, yatırımcıların tarifelerin enflasyonist baskıları artırmasından ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatmasından endişe ettiğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Ocak ile biten haftada 223 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, soğuyan ancak gücünü koruyan bir iş gücü piyasasına işaret etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Kurumsal tarafta ise GE Aerospace'in hisseleri, şirketin bu yıl için beklentilerin üzerinde kar tahmininde bulunması sonrası yüzde 6,6 değer kazanırken, American Airlines'ın hisseleri şirketin bu yıla ilişkin kar tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 8,7 düşüş kaydetti.

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