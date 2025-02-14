New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,77 artarak 44.711,43 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,04 artışla 6.115,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,5 kazançla 19.945,64 puana çıktı.

ABD Başkanı Trump, ticari ilişkilerde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzalarken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Trump, KDV sistemini kullanan ülkeleri ele alacaklarını dile getirerek, "KDV, bir tarife olarak değerlendirilecek." diye konuştu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,5 yükseldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 8 Şubat ile biten haftada 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düştü.

Ülkede hanehalkı borcu, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 artarak 18,04 trilyon dolarla rekor tazeledi.

Analistler, beklenenden daha yüksek ÜFE verilerine rağmen, yeni tarife planlarının enflasyonist baskılar ve küresel ticaret gerilimlerine ilişkin bazı endişeleri hafiflettiğini belirtti.

İşsizlik maaşı başvurularına dair verilerin de ABD'de iş gücü piyasasının gücünü sürdürdüğüne işaret ettiğini söyleyen analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmeye devam etmek için acele edilmemesi gerektiği yönündeki söylemiyle uyumlu olduğunu kaydetti.

Verilerin yayımlanması sonrasında yüzde 4,62'ye kadar çıkan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi daha sonra yüzde 4,52 seviyesinde dengelendi.