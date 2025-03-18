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New York borsası günü yükselişle kapattı

New York borsası, beklentilerin altında kalan perakende satışlara rağmen haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
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New York borsası günü yükselişle kapattı
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Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,85 artarak 41.841,63 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,65 artışla 5.675,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kazançla 17.808,67 puana çıktı.

ABD'de perakende satışlar şubatta beklentilerin altında artarken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Ülkede perakende satışların tutarı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla 722,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Analistler, tüketicilerin beklenenden daha yavaş bir hızda harcama yapmasına rağmen perakende satışların hala büyümeye devam ettiğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi de martta eksi 20 ile piyasa beklentilerinin altına inerken, sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı çekti ve tarife artışlarının Kanada, Meksika ile ABD'de büyümeyi düşüreceği ve enflasyonu artıracağı uyarısında bulundu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yürürlüğe giren çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisine muafiyet getirmeyi düşünmediği bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de ülkenin resesyona girmeyeceğinin garanti olmadığını söylerken, piyasa düzeltmelerinin "sağlıklı" ve "normal" olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD'nin ticaret ortaklarıyla agresif bir tarife savaşına girmesinin büyümeye dair korkulara neden olduğunu belirterek, Bessent'in açıklamalarının da piyasalarda resesyon endişelerini artırdığını kaydetti.

Karşılıklı ve sektörel tarifelerin de 2 Nisan'da açıklanmasının beklendiğini anımsatan analistler, Fed'in bu hafta vereceği para politikası kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

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