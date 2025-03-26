New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 42.587,50 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 5.776,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kazançla 18.271,86 puana çıktı.

Trump yönetiminin karşılıklı tarifeler konusunda daha ölçülü bir yaklaşım benimseyebileceğine dair beklentilerle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmeye devam etti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanması planlanan tarifelere yönelik yaklaşımını daralttığı, belirli ülkelere karşılıklı tarifeler uygulanırken muhtemelen bazı sektörlere yönelik tarifelerin kapsam dışı bırakılacağı aktarılmıştı.

Trump da dün yaptığı açıklamada "Kurtuluş Günü" olarak tanımladığı 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini ifade etmişti.

Financial Times'ta bugün yer alan bir haberde ise Trump'ın iki aşamalı bir tarife rejimini değerlendirdiği bildirildi.

Analistler, Trump'ın karşılıklı tarifelerinin kapsamına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü, bu konuda atılacak adımların ve haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Tarifelere ilişkin gelişmeler ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırırken, Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından izlendi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle faiz oranlarının bir süre sabit tutulmasından yana olduğunu ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında da Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, martta aylık 7,2 puan azalışla 92,9'a gerileyerek 2021'in başından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret eden seviye olan 80 eşik değerinin oldukça altında kalan Beklentiler Endeksi ise son 12 yılın en düşük seviyesini gördü.