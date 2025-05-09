New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artarak 41.368,57 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 5.663,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 kazançla 17.928,14 puana ulaştı.

Trump yönetiminin karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri duyurmasından bu yana ilk anlaşma haberinin gelmesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Trump, bugün İngiltere ile "çığır açan" bir ticaret anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

İngiltere ile varılan anlaşmanın son dört haftadır müzakere edilen bir dizi ticaret anlaşmasının ilki olduğunu kaydeden Trump, anlaşmanın özellikle tarım alanında olmak üzere ABD ihracatına milyarlarca dolarlık artan pazar erişimi sağlayacağını ifade etti.

Trump, anlaşmayla Amerikan mallarının gümrük süreçlerinin de hızlanacağını belirterek "Birleşik Krallık, Amerikan ürünlerine haksız ayrımcılık yapan çok sayıda tarife dışı engeli azaltacak veya kaldıracak." dedi.

ABD'nin İngiltere'ye yönelik 2 Nisan'da duyurduğu yüzde 10'luk tarife oranı yürürlükte kalırken, ABD'nin gümrük vergilerinden 6 milyar dolar dış gelir, ABD'li çiftçiler ve üreticiler için 5 milyar dolar yeni ihracat fırsatı elde edeceği belirtildi.

Ayrıca anlaşma kapsamında, Birleşik Krallık'taki otomobil üreticilerine yıllık 100 bin araçlık bir kota tanınacağı ve bu kotaya kadar yüzde 10'luk tarife uygulanacağı, bu sayının üzerine çıkılması halinde yüzde 25'lik tarifenin geçerli olacağı kaydedildi.

Anlaşmayla çelik ve alüminyum için yeni bir birlik oluşturularak ve ilaçlar için güvenli bir tedarik zinciri kurularak ortak ulusal güvenlik çıkarlarının daha da ileriye taşınacağı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise ABD ile varılan ticaret anlaşması kapsamında ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerinin İngiltere'ye uygulanmayacağını ve otomobillere de gümrük vergisinin yüzde 10'a düşürüleceğini ifade etti.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, İngiltere'nin Boeing'den 10 milyar dolarlık alım yapacağını söyledi. Bu açıklama sonrası Boeing hisseleri yüzde 3,3 değer kazandı.

İşletmelerin tarife kaynaklı belirsizliği nasıl yönettiğine dair daha fazla bilgi için bilançolar da yatırımcılar tarafından takip edilirken, restoran zinciri Krispy Kreme bu yıla ilişkin tahminlerini geri çeken son şirket oldu. Şirketin hisseleri yüzde 24,7 değer kaybetti.

Trump yönetiminin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminden kalma yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya hazırlandığına ilişkin haberler sonrası teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş devam etti. ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 0,3 yükselirken, Intel'in hisseleri yüzde 3,4 ve AMD'nin hisseleri de yüzde 2,3 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Mayıs ile biten haftada 228 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği de yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesinin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları ise tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin nisanda değişmediğini ortaya koydu. Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay değişim göstermeyerek yüzde 3,6 oldu.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 3,2'ye çıkarken, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.