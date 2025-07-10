New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,49 artarak 44.458,30 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 artışla 6.263,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kazançla 20.611,34 puana çıktı. Nasdaq endeksi, kapanış rekorunu tazeledi.

Fed tutanakları, bu yıl faiz indirimi yapılması konusunda görüş ayrılıkları olduğunu gösterirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını değerlendirdiğini, birkaç yetkilinin ise temmuzda faiz indirimine açık olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan tutanaklarda, bazı yetkililerin enflasyon riskleri dolayısıyla politika faizinde bu yıl bir indirim yapılmamasının uygun olduğunu düşündüğü bildirildi.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, federal fon oranı için mevcut hedef aralığının nötr seviyesinin çok üzerinde olmayabileceği yorumunda bulundu." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımında, politika faiz oranının en az 3 puan yüksek olduğunu belirterek, faizlerin düşürülmesi çağrısında bulundu.

BRICS'e yönelik tarife tehditlerine devam eden Trump, "BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarıyla aynı çizgide yer alan herhangi bir ülkeden ek yüzde 10 tarife tahsil edilecek. Bunun hiçbir istisnası olmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca bugün Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka olmak üzere 7 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı.

Afrikalı liderleri ağırladığı toplantıda da Trump, Afrika'da bazı ülkelerin kendilerine çok yüksek tarifeler uyguladığına işaret ederek, bunların düşürüleceğini bildirdi.

Öte yandan ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisse fiyatı gün içinde 164,42 dolara kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Böylelikle şirketin piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon doları aşarken, Nvidia bu eşiği geçen ilk şirket oldu. Şirketin hisseleri işlem gününü yüzde 1,8 artışla 162,88 dolardan tamamladı.