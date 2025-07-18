New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,52 artarak 44.484,49 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 artışla 6.297,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kazançla 20.884,27 puana çıktı. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD'de perakende satışlar, haziranda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 12 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalışla 221 bin oldu.

Üst üste 5 haftadır azalan ve üç ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvuru sayısı, piyasa beklentilerinin de altında gerçekleşti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,5 artış kaydetti.

Analistler, beklentilerden güçlü gelen perakende satışların ABD'de tüketici harcamalarının dayanıklı kaldığına dair güvence verdiğini belirterek, işsizlik maaşı başvurularının gerilemesinin de iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, verilerin yayımlanması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika rakamlar çıktı." ifadesini kullanarak, "çok geç" olarak nitelendirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faizleri düşürmesi çağrısı yaptı.

Analistler, dün ülke basınında Trump'ın Powell'ı "kovacağı" haberlerinin yer aldığını ancak daha sonra Trump'ın haberlerin doğru olmadığını söylediğini anımsattı.

Trump'ın böyle bir şey planlamadığını söylemesinin Fed'in bağımsızlığına dair endişeleri hafiflettiğine işaret eden analistler, Trump'ın Powell'ı görevden almasının piyasalarda karmaşaya neden olacağını ve hisse senedi satışlarında artışa yol açacağını belirtti.

Kurumsal tarafta, bugün açıkladığı bilançosunda karı ve geliri piyasa beklentilerini aşan PepsiCo'nun hisseleri yüzde 7,5 arttı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini ve gümrük tarifelerinin yukarı yönlü baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yılın geri kalanında tarife etkilerinin artmasıyla enflasyonun daha da yükseleceğini düşündüğünü dile getiren Kugler, "Politika faizimizi bir süre daha mevcut seviyede tutmayı uygun buluyorum." ifadesini kullandı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de enflasyon konusunda hala yapılacak iş olduğunu ancak faizleri indirmek için enflasyon hedefine ulaşmayı beklememeleri gerektiğini söyledi.

Daly, bu yıl iki faiz indirimi yapılmasının makul olduğunu düşündüğünü belirtti.