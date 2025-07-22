New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 44.323,07 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 kazançla 6.305,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 artışla 20.974,17 puana çıktı. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

Yatırımcılar bu hafta bazı büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının açıklanmasını beklerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Analistler, çarşamba günü Alphabet, Tesla ve IBM gibi şirketlerin yayımlayacağı finansal sonuçların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Karşılıklılık esaslı tarifelerin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos tarihinin de yaklaştığına işaret eden analistler, ABD'nin tarifelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin piyasalarda risk algısının artmasına neden olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump dün Hazine Bakanı Scott Bessent'in, kendisini ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma planından vazgeçirmeye çalıştığı yönündeki habere tepki gösterdi.

Bessent'in kendisine Powell'ı görevden almanın piyasa için kötü olacağını açıkladığına ilişkin haberin asılsız olduğunu savunan Trump, "Kimsenin bana bunu açıklamasına gerek yok. Piyasa için neyin iyi olduğunu ve ABD için neyin iyi olduğunu herkesten daha iyi bilirim." ifadesini kullandı.

Trump, eğer kendisi olmasaydı piyasaların bugün rekor seviyelere ulaşamayacağını, muhtemelen çoktan çökmüş olacağını öne sürerek, "O yüzden, bilgilerinizi doğru alın. İnsanlar bana bir şey açıklamaz, ben onlara açıklarım." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent de bugün katıldığı bir televizyon yayınında, Fed'in bir kurum olarak başarılı olup olmadığının incelenmesi gerektiğini kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna ise "yeminli yalan beyanda bulunduğu" gerekçesiyle Fed Başkanı Powell'a yönelik soruşturma açılması için Adalet Bakanlığına başvurdu.

Ayrıca, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'ın Powell'ı kovmak gibi bir planı olmadığını ancak Powell'dan memnun da olmadığını belirterek, faizlerin düşmesi gerektiğini ifade etti.

Leavitt, 1 Ağustos tarihinden önce başka ülkelere de tarife mektupları gönderilebileceğini kaydetti.