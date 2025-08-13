New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,10 artışla 44.458,73 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,14 artarak 6.445,82 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,39 kazançla 21.681,90 puana yükseldi. Her iki endeks de kapanışta rekor seviyeye ulaştı.

ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artarken, yıllık yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Bu dönemde hızlanan çekirdek enflasyon, yıllık bazda 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin güçlendiğini gösterdi.

Analistler, enflasyon verilerinin, tarifelerden kaynaklanan fiyat baskılarının şimdilik sınırlı kaldığını gösterdiğini ve Fed'e eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması için imkan tanıdığını belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, ekonomi hala ivme gösterirken ve enflasyon hala hedefin üzerinde seyrederken ılımlı şekilde kısıtlayıcı olan para politikası duruşunun şimdilik devam ettirilmesinin uygun olduğunu ifade etti.

Ticaret cephesinde ise ABD ve Çin'in karşılıklı olarak uyguladıkları yüksek gümrük vergilerinin uygulanmasını 90 gün daha ertelemesi piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'in hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısında bulunduğu şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile görüşmesi sonrası yüzde 5,5 değer kazandı.

Alphabet'in hisseleri de yapay zeka girişimi Perplexity AI'nın Google'ın Chrome tarayıcısını satın almak için 34,5 milyar dolarlık teklifte bulunduğuna dair haberlerin ardından yüzde 1,3 yükseldi.