New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artarak 45.636,90 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 6.501,86 puan oldu ve kapanış rekorunu tazeledi. Nasdaq endeksi de yüzde 0,53 kazançla 21.705,16 puana ulaştı.

Yatırımcılar, makroekonomik verilerle Nvidia'nın dün yayımladığı finansal sonuçlarını değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada 5 bin azalışla 229 bine düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 27 Temmuz'da sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara, karı da yüzde 59 artarak 26,4 milyar dolara yükseldi.

Nvidia'nın veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda yüzde 56 artışla 41,1 milyar dolara çıksa da beklentilerin biraz altında kaldı.

Analistler, veri merkezlerinden sağlanan gelirin beklentileri karşılayamamasının yatırımcıların risk iştahını sarstığını söyledi.

Nvidia'nın hisseleri, bugün yaklaşık yüzde 1 geriledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin gelişmeler takip edilirken, Cook, Washington'daki federal bölge mahkemesinde dava açtı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, davanın Trump'ın Cook'u görevden alma yönündeki "benzeri görülmemiş ve yasa dışı" girişimine karşı açıldığı ve bu girişimin gerçekleşmesine izin verilmesi halinde Fed Yönetim Kurulu tarihinde bir ilk olacağı belirtildi.

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Cook'u kovmak için yeterli gerekçeye sahip olduğunu savundu.

Leavitt, Trump'ın bu gerekçeleri Cook'a yönelik mektubunda belirttiğine işaret ederek, bu konuda mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.