New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 46.381,54 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.693,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 kazançla 22.788,98 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen ve vize politikalarının yol açtığı belirsizlikle güne negatif başlangıç yapan endeksler, teknoloji şirketlerinden gelen haberlerle kapanışta pozitif seyir izledi.

Trump, geçen hafta, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Trump yönetiminin söz konusu kararı, bazı büyük teknoloji şirketlerinin çalışanlarına ABD'den ayrılmamaları ya da ülke dışındalarsa hızla geri dönmeleri yönünde uyarıda bulunmasına yol açarken, özellikle teknoloji hisselerini olumsuz etkilemişti.

Söz konusu vize ücretindeki artış, bu vizeyle personel çalıştıran şirketlerin maliyetlerini yükselteceği endişelerine neden olmuştu.

Teknoloji hisselerinde sabah saatlerindeki negatif seyir, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın yapay zeka firması OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurması sonrası tersine döndü.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, OpenAI'ın bir sonraki nesil modellerini eğitmek ve çalıştırmak için en az 10 gigawattlık Nvidia sisteminin devreye alınmasını kapsayan stratejik ortaklık için iyi niyet mektubu imzalandığı aktarıldı.

Bu haberin ardından Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Analistler, Nvidia'nın OpenAI ile yaptığı işbirliğinin yatırımcıların yapay zekanın geleceğine dair iyimserliği artırdığını belirtti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta yılın ilk faiz indirimine gitmesi sonrası Banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, ekonomik risklerin son aylarda istihdamla ilgili artan endişelere kaymasına rağmen enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyona odaklanmaya devam ettiğini ve faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasının aşırı gevşek hale gelmesine yol açmadan daha fazla faiz indirimi için sınırlı bir alan olduğuna inandığını ve temkinli ilerlenmesi gerektiğini aktardı.

Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atadığı Stephen Miran ise tarifeler, göçmenlikle ilgili kısıtlamalar ve vergi politikasının nötr faiz oranını aşağı çektiğini, bu nedenle ekonomiye zarar vermemek için faizlerin çok daha düşük seviyelerde olması gerektiğini savundu.