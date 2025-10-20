New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,12 artarak 46.706,58 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 artışla 6.735,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 kazançla 22.990,54 puana çıktı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle geçen hafta dalgalı bir seyrin izlendiği pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir görünüm öne çıktı.

ABD'li yetkililerin, Çin ile yaşanan ticaret gerilimine dair uzlaşmacı açıklamaları piyasalarda risk algısının azalmasına katkı sağlarken, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimini çözmeye yönelik müzakerelerin yeni turunun bu hafta Malezya'da yapılacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede, "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması "yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet, 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmaya devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, bugün verdiği röportajda, bu durumun hafta içinde sona ermesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Hassett, bu hafta bir anlaşma sağlanmaması halinde Beyaz Saray'ın, 20'nci gününe giren hükümetin kapalı kalma durumuna son vermek için daha güçlü adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

Hükümetin kapalı olması ekonomik veri akışını aksatırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesinde cuma günü açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kurumsal tarafta ise Apple hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken, analistlerin iPhone'lara yönelik talep trendinin güçlendiğine işaret etmesiyle şirketin hisseleri yüzde 3,9 değer kazandı.

Tesla, Ford, Netflix, Procter & Gamble, Coca-Cola, IBM ve Intel gibi büyük şirketlerin bu hafta açıklaması beklenen finansal sonuçları da piyasaların gündeminde yer alıyor.