New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 47,562,87 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 6.840,20 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kazançla 23.724,96 puana yükseldi.

Dün Amazon'un yayımladığı güçlü finansal sonuçların desteklediği pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Amazon'un net satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13, net karı da yaklaşık yüzde 39 artış kaydetti.

Tahminleri aşan gelir ve kar açıklamasının ardından Amazon'un hisseleri yüzde 10'a yakın değer kazandı.

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın net satışları da temmuz-eylül döneminde yüzde 8, net karı yüzde 86 yükseldi.

Apple'ın hisseleri piyasa beklentilerinin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen günü hafif kayıpla tamamladı.

Ayrıca, dün 1'e 10 hisse bölünmesine gideceğini duyuran Netflix'in hisseleri yaklaşık yüzde 3 artış gösterdi.

Bugün kârı azalmasına rağmen beklentilerden güçlü finansal sonuçlar yayımlayan ABD'li enerji şirketi Chevron'un hisseleri de yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Beklentilerin altında kar açıklayan ExxonMobil'in hisseleri de hafif geriledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in fentanil konusunda önlem alması halinde bu ülkeden ithal edilen mallara fentanil kontrolünün yetersizliği gerekçesiyle uyguladığı tarifeleri kaldıracağını ifade etti.

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin bir soruya ise "Hayır, ama çok iyi bir ilişkim var. Onu çok seviyorum, ama bildiğiniz gibi yaptıkları yanlıştı. (Carney) Çok nazikti, reklamla ilgili yaptıkları için özür diledi." yanıtını verdi.

Hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle ise Demokratları eleştiren Trump, "Demokratlar ne yaptıklarını bilmedikleri için kapanma devam ediyor. Onların sorunu ne bilmiyorum. Çılgın delilere döndüler." dedi.

Bazı Fed yetkilileri faiz indirimine karşı olduğunu belirtti

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, bu hafta yapılan faiz indirimine karşı yönde oy kullanmasına gerekçe olarak enflasyona dair endişeleri gösterdi.

Schmid, "Benim değerlendirmeme göre iş gücü piyasası büyük ölçüde dengede, ekonomi ivmesini koruyor ve enflasyon hala çok yüksek. Para politikasını yalnızca ılımlı ölçüde kısıtlayıcı olarak görüyorum. Bu bağlamda, bu haftaki toplantıda politika faiz oranını sürdürmeyi uygun buldum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) oy hakkı bulunmayan Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da iş gücü piyasasının yalnızca yavaş yavaş soğuduğunu, enflasyonun ise çok yüksek olduğunu belirterek, "Bu ekonomik görünüm faiz indirimini gerektirmiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Logan, enflasyonun beklenenden daha hızlı düşeceğine veya iş gücü piyasasının daha hızlı soğuyacağına dair net kanıtlar olmadıkça, aralık ayında faizleri tekrar düşürmenin zor olacağını vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da bu haftaki faiz indirimi kararına katılmadığını, Fed'in enflasyonu düşürmek için bazı kısıtlamaları sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise faiz indirimini desteklediğini, çünkü indirimin ardından bile para politikasının hala "kısıtlayıcı bir alanda" kaldığını söyledi.