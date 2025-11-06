New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,48 artarak 47,311 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 6.796,31 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kazançla 23.499,80 puana çıktı.

ABD'de özel sektör istihdamına ilişkin veriler ve Yüksek Mahkeme'de görülen tarife davası sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ekonomik veri akışında aksamaya yol açsa da açıklanan alternatif göstergeler yatırımcılar tarafından değerlendirildi.

ADP Araştırma Enstitisü tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı ekimde 42 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, özel sektör istihdamında ekim ayında yaşanan toparlanmanın iş gücü piyasasının zayıfladığına dair endişeleri bir miktar hafiflettiğini belirtti.

Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) açıkladığı hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) de ekimde 52,4'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da izlenirken Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, mevcut faiz oranlarının fazla kısıtlayıcı olduğunu ve ülke ekonomisi için risk oluşturduğu yönündeki görüşünü yineledi.

Öte yandan, ABD Yüksek Mahkemesinde görülen tarife davası takip edilirken Başkan Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığının değerlendirildiği davada tarafların savunmaları dinlendi.

Yüksek Mahkemenin Trump'ın tarifelerine şüpheyle yaklaştığı görülürken Trump yönetimini temsil eden ve tarifeleri savunan John Sauer, yargıçlarının zorlu sorularıyla karşı karşıya kaldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise duruşma sonrası verdiği bir röportajda, Yüksek Mahkeme'deki soruları dinledikten sonra kararın Başkan Trump ve yönetimin lehine olacağı konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etti.

Şirketlerin bilançoları da yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından düşüşle başladığı günü yüzde 2,5 yükselişle tamamladı.

Super Micro Computer'un hisseleri ise finansal sonuçlarının beklenenden zayıf gelmesiyle yüzde 11,5 düştü.

Pinterest'in hisseleri de şirketin hisse başına karının üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayamaması ve dördüncü çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin tahminlerin altında kalmasının ardından yüzde 21,8 değer kaybetti.

McDonald's'ın hisseleri ise restoran zincirinin satışlarının üçüncü çeyrekte artmasıyla yüzde 2,2 yükseldi.