New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artarak 48.442,41 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 artışla 6.909,79 puan oldu ve tüm zamanların en yüksek kapanış değerini gördü.

Nasdaq endeksi de yüzde 0,57 kazançla 23.561,844 puana ulaştı.

Yatırımcılar, yayımlanan makroekonomik verileri değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülke ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, büyüme verilerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni açıklanan "harika" ekonomik verilerin "gümrük vergileri" sayesinde gerçekleştiğini öne sürdü. Bu verilerin daha da iyileşeceğini kaydeden Trump, enflasyonun da olmadığını savundu.

Trump, diğer bir paylaşımında da ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının, "piyasa iyi gidiyorsa faiz oranlarını düşürmesini, hiçbir sebep yokken piyasayı mahvetmemesini" istediğini vurguladı.

Enflasyonun kendiliğinden düzeleceğini kaydeden Trump, "Düzelmezse, uygun zamanda faiz oranlarını her zaman artırabiliriz. Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ülkede özel sektör istihdamı 6 Aralık'ta sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 11 bin 500 kişi arttı.

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı ise ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 307,4 milyar dolara indi.

Ülkede sanayi üretimi ekimde yüzde 0,1 azalmasının ardından, kasımda yüzde 0,2 artış kaydetti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında 89,1'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.