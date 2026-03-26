New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,66 artarak 46.429,49 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 artışla 6.591,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 kazançla 21.929,83 puana çıktı.

ABD ile İran'ın ateşkes konusunda bir anlaşmaya varabileceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatları gerilerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile "müzakere halinde olduklarını" ve İran'ın "anlaşma yapmak istediğini" öne sürmesi, yatırımcıların çatışmanın son evresine girmiş olabileceği umutlarını artırmıştı.

Ayrıca, ismi açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberlerde, saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı iddia edilmişti.

Söz konusu plana İran'dan tepki gelirken, İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın sonlandırılması için Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol yetkisi verilmesini de içeren beş şart öne sürdüğü ve ABD'nin teklifini reddettiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ifade ederek, "Başkan'ın tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır." dedi.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 1,7 azalarak 102,76 dolara düştü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,99 dolardan alıcı buldu.

Analistler, ABD ile İran'ın pozisyonlarının birbirine uzak görünmesine rağmen, yatırımcıların enerji arzına dair endişelerinin azaldığını, çatışmaların yakında sona erebileceğine yönelik beklentilerinin ise güçlendiğini söyledi.

Piyasanın "netlik" beklediğinin altını çizen analistler, savaşın uzaması halinde ABD Merkez Bankasının (Fed) politika görünümünün karmaşık hale geleceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,3 ile Mart 2022'den, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,5 ile Mayıs 2022'den bu yana en yüksek artışlarını kaydetti.

ABD'de cari işlemler açığı ise 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 20,2 azalışla 190,7 milyar dolara indi ve 2021'in ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.