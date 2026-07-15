New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 artışla 52.508,27 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artarak 7.543,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 kazançla 26.107,01 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'de yaptığı açıklamalar ve büyük bankaların ikinci çeyrek bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,5 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Böylece TÜFE, aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.



Enerji maliyetlerindeki düşüş, barınma ve gıda başta olmak üzere diğer kalemlerdeki fiyat artışlarını dengeleyerek aylık enflasyondaki gerilemede belirleyici oldu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise haziranda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin altında kaldı.

Enflasyonun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yakın zamanda faiz artırabileceğine yönelik beklentiler zayıfladı.

Analistler, enflasyon verilerinin Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ancak ABD ile İran arasında son günlerde yeniden tırmanan gerilim nedeniyle bu rahatlamanın geçici olabileceğini belirtti.

ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de yakından takip edilecek.

Öte yandan, Fed Başkanı Warsh'un yarıyıllık para politikası raporuna ilişkin Kongre'deki ilk sunumu bugün başladı.

Sunumunun ilk gününde, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde düzenlenen oturuma katılan Warsh, yüksek enflasyona karşı hiçbir toleranslarının olmadığını, fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Uzun süredir bankanın hedefinin üzerinde seyreden enflasyonu "haksız bir yük" ve "vergi" olarak nitelendiren Warsh, bunun ortadan kaldırılması için para politikası yaklaşımında bir rejim değişikliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan enflasyon verilerine değinen Warsh, söz konusu verilerin beklentilere kıyasla olumlu olduğunu söyledi.

İşine gelen verileri seçme taraftarı olmadığını belirten Warsh, "Buraya çıkıp da 'görev tamamlandı' demeyeceğim. Söyleyeceğim şey, daha yapılacak çok iş olduğu. Karar alma sürecimize yön verecek daha iyi verilere sahip olsaydık kendimi daha güvende hissederdim." dedi.

Warsh'ın yarın Senatonun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunum da yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Kurumsal tarafta ise ikinci çeyrek bilanço sezonu büyük bankaların finansal sonuçlarıyla başladı.

JPMorgan Chase'in net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 41, Bank of America'nın karı yüzde 27, Goldman Sachs'ın karı yüzde 78, Wells Fargo'nun karı yüzde 17 ve Citigroup'un karı yüzde 45 arttı.

Goldman Sachs'ın hisseleri, beklentileri aşan ikinci çeyrek karının ardından yüzde 7,9 yükselirken, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2,5 ve Bank of America'nın hisseleri yüzde 1,9 değer kazandı.

Citigroup ve Wells Fargo'nun hisseleri ise sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 2,7 geriledi.

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley de ikinci çeyrek bilançosunu yarın açıklayacak.

Teknoloji şirketi IBM'in hisseleri ise şirketin ikinci çeyreğe ilişkin öncü gelir tahmininin beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 25,2 değer kaybetti.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerden almayı planladığı yüzde 20'lik geçiş ücretinin yerine çeşitli Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşması yapacaklarını duyurdu.

Trump, Hürmüz'de tam bir abluka uygulayacaklarını ancak bu ablukanın yalnızca İran limanlarına gelen veya oradan ayrılan ya da İran ile ilgili herhangi bir mal taşıyan gemileri kapsayacağını aktardı.