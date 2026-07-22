New York borsası günü yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 380 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,74 artışla 52.224,64 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 artarak 7.509,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kazançla 25.837,21 puana yükseldi.

Hız kazanan bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken; pay piyasalarında, son dönemde satış baskısı altında kalan yarı iletken hisselerindeki toparlanmayla pozitif bir seyir izlendi.

Yarı iletken şirketlerinden Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 6,7, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 12,2 ve Intel'in hisseleri yüzde 8,6 yükseldi.

Bazı büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklayacağı bilançolar yatırımcılar tarafından beklenirken, Alphabet, Tesla ve IBM'in yarın, Intel'in ise perşembe günü açıklayacağı finansal sonuçlar yakından takip edilecek.

Analistler, yatırımcıların özellikle şirketlerin yapay zeka harcamaları ve ileriye dönük beklentilerine ilişkin açıklamalarına odaklanacağını belirtti.

Bilanço sezonunda şimdiye kadar açıklanan güçlü finansal sonuçlar da piyasaları destekledi.

Sanayi şirketi 3M'in yıl geneline ilişkin kar tahminini yükseltmesinin ardından hisseleri yüzde 7,3 değer kazandı.

General Motors'un hisseleri de finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 4,9 yükseldi.

Jeopolitik tarafta ise Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurması, bölgedeki çatışmaların daha da genişleyebileceği endişelerini artırmış ve küresel enerji arzına yönelik risklerin artmasına neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, İran ile yakında yeni bir görüşme olup olmayacağına ilişkin "İran, çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok." dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeni saldırılarını İran'ın "Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde" yapacaklarını belirtti.

Trump yönetiminin, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması da yatırımcıların gündemindeki gelişmeler arasında yer aldı.

Financial Times'ın haberinde, Trump'ın şubatta yürürlüğe giren ve cuma günü süresi dolacak tüm ülkelere yönelik yüzde 10 oranındaki küresel gümrük vergisinin yerine bazı ülkelere yenilerini koymayı planladığı iddiasına yer verildi. Haberde, Trump'ın bu hafta içerisinde bazı ülkelere yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen yeni gümrük vergileri uygulamaya hazırlandığı öne sürüldü.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de CNBC televizyonunda katıldığı yayında, "zorla çalıştırma" gerekçesiyle 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen ve 60 ülkeyi kapsayan soruşturmaya işaret ederek, "Yakında bazı adımlar atılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.