New York borsası günü yükselişle kapattı

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Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artarak 53.569,44 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artışla 7.730,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 kazançla 26.541,35 puana çıktı.

Dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 106 artışla 96,2 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı da söz konusu dönemde yıllık yüzde 126 artarak 59,7 milyar dolar oldu.

Beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklayan Nvidia'nın hisseleri yüzde 9'a yakın değer kazandı.

Nvidia'nın bilançosunun beklentilerden iyi gelmesi, yapay zeka temasının sürdürülebilirliğine ilişkin iyimserliği artırırken yatırımcıların teknoloji şirketlerine ilişkin güvenini tazeledi.

Salesforce'un hisseleri de dün açıkladığı bilançosunda yıllık gelir ve kar tahminlerini yükseltmesi sonrasında yüzde 22,6 arttı.

Siber güvenlik yazılımı sağlayıcısı CrowdStrike'ın hisseleri de beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesinin ardından yüzde 20,5 yükseldi.

Nvidia'nın finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların dikkati, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, Warsh'un yarınki konuşmasında Fed'in son enflasyon verilerine ilişkin duruşuna ve ABD Hazine Bakanlığının tahvil faizlerini dizginleme çabalarına dair ipuçları aranacağını belirtti.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, enflasyonun "inatçı ve katı" bir seyir izlediğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon konusunda artık harekete geçme zamanının geldiğini vurgulayarak, "Enflasyon hedefimizin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa onu tekrar düşürmemiz o kadar zorlaşacak ve bireyler ile işletmelerin yaşayacağı sıkıntılar da o kadar artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de "Koşulların, enflasyonun düşmeye devam ettiğine dair aradığım kanıtı sağlamadığını görürsem, faiz artışını desteklemeye açığım." ifadesini kullandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 22 Ağustos ile biten haftada 4 bin azalışla 203 bine gerileyerek piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

ABD'de mal ticareti açığı ise temmuzda aylık bazda yüzde 17,2 artarak 118,8 milyar dolara çıktı.