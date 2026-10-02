New York borsası günü yükselişle kapattı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,49 artarak 51.176,96 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 artışla 7.722,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 kazançla 27.190,86 puana çıktı.

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye çıktı. Tarım dışı istihdama ilişkin temmuz ve ağustos verilerinde toplam 60 bin kişilik aşağı yönlü revizyona gidildi.

Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam raporunun ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini sabit tutabileceğine dair öngörüleri güçlendirdiğini belirtti.

Dün 2002'den bu yana en yüksek seviyelerini gören ABD'nin 10 ve 30 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizleri, istihdam verilerinin Fed'in faiz artışı olasılığını zayıflatmasıyla gerilemişti.

Gün içinde tekrar ivme kazanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan artışla yüzde 5,28'e ve 30 yıllık tahvil faizi 3 baz puan yükselişle yüzde 5,63'e ulaştı.

Piyasalarda risk iştahının artmasıyla bazı teknoloji hisseleri yükselişe geçerken, çip şirketi Nvidia'nın hisselerinin yüzde 1,3 artması piyasalardaki olumlu seyre katkı yaptı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de şirketin üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği araç teslimatlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.

Öte yandan, dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan spor giyim perakendecisi Nike, yıllık gelirinde düşüş öngördüğünü belirtirken, işten çıkarmalarla sonuçlanabilecek yeniden yapılandırma planını duyurdu. Şirketin hisseleri yüzde 3,6 düştü.

Ayrıca G7 ülkelerinin liderleri, küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu kararın enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesine karşın Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 0,5 artarak 102,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yüzde 1,5 azalışla 91,49 dolardan alıcı buldu.