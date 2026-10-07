New York borsası günü yükselişle kapattı

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Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,49 artarak 51.521,28 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 7.818,93 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,45 kazançla 27.599,79 puana yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor seviyelerden kapandı.

Petrol fiyatları ile tahvil faizlerinin seyri yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Petrol fiyatları, G7 ülkelerinin stratejik rezervlerinden petrolü piyasaya sürmesinin arz endişelerini hafifletmesiyle gerilerken, gün içinde 100 dolar seviyesinin üzerinde dengelendi.

Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin endişelerle son haftalarda yükselen tahvil faizleri ise hafif geriledi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,28, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,65 seviyelerinde işlem gördü. Her iki tahvilin faizi de hafta başında 2002'den bu yana en yüksek seviyelerini görmüştü.

Teknoloji hisselerindeki yükseliş de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş öne çıkarken, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 2,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 3,7 ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 5,8 değer kazandı.

AMD Üst Yöneticisi Lisa Su'nun yapay zekaya yönelik hızla artan talep karşısında şirketin 2027'de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını açıklaması çip hisselerindeki yükselişi destekledi.

Öte yandan ABD'de geçen hafta açıklanan ve iş gücü piyasasında soğumaya işaret eden istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz artırmayacağı yönündeki beklentileri güçlendirmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklenti yüzde 80 seviyesinde bulunurken, bankanın çarşamba günü yayımlanacak toplantı tutanaklarında para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu aranacak.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun düşürülmesi için bankanın daha fazla adım atması gerektiğini ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise tarifeler, Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yapay zeka gibi enflasyonu tetikleyen şokların geçici nitelikte olması halinde daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olmayabileceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'nin dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara çıkarken, 17 ayın en yüksek seviyesini gördü.