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New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı

New York borsası, büyük bankaların olumlu finansal sonuçları ve çekirdek enflasyondaki yavaşlama işaretleriyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Haber Merkezi
AA
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New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,37 artarak 43.312,55 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,98 artışla 5.995,4 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 kazançla 19.655,55 puana çıktı.

ABD'de büyük bankaların beklenenden iyi finansal sonuçları ile çekirdek enflasyonun yavaşladığına dair işaretler yatırımcıların risk iştahını artırırken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Hafta başında yüzde 4,80'i aşarak 2023 sonlarından bu yana en yüksek seviyelerini gören ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi düşmeye devam etti. Bugün yüzde 4,57'ye kadar inen faiz oranı daha sonra yüzde 4,60 seviyesinde dengelendi.

Analistler, gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı, Aralık 2024'te yüzde 15,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi, Aralık 2024'te yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,6 puan artışla yüzde 77,6'ya yükseldi.

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