New York borsası haftaya düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalarak 42.289,51 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 azalışla 5.737,8 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 18.080,11 puana indi.

ABD'de geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen istihdam verilerinin ardından dikkatler, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken pay piyasalarında yeni haftanın açılışında negatif seyir izleniyor.

Ülkede geçen hafta açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e gerilemişti.

Eylülde istihdam artışı 6 ayın en yüksek seviyesine çıkmış, işsizlik oranı ise son 3 ayın en düşük seviyesine inmişti.

İstihdam verilerinin güçlü gelmesinin ardından ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler artmıştı.

Beklentileri aşan istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentileri de değiştirdi. Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 90'a çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4'ün üzerine yükseldi.

Analistler, ABD'deki resesyon endişelerinin istihdam verilerinin ardından azaldığını belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Jeopolitik gelişmelerin de takip edildiğini dile getiren analistler, buradan gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Analistler, bu hafta bilanço sezonunun da başlayacağına işaret ederek, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Wells Fargo başta olmak üzere BlackRock, PepsiCo, DeltaAir ve Domino's Pizza gibi şirketlerin finansal sonuçlarının izleneceğini bildirdi.

Ayrıca analistler, Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin bu hafta yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.