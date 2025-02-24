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New York borsası haftaya yükselişle başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlarken, analistler ABD’nin ticaret politikalarına dair endişeleri vurguladı.

Haber Merkezi
AA
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New York borsası haftaya yükselişle başladı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 43.493,12 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 6.026,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kazançla 19.590,84 puana yükseldi.

Geçen hafta satış baskısının yaşandığı pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerin devam ettiğini belirtti.

ABD'li çip şirketi Nvidia'nın da çarşamba günü finansal sonuçlarını yayımlayacağını bildiren analistler, bunun Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin piyasaları sarsması sonrasında şirketin açıklayacağı ilk bilanço olduğuna dikkati çekti.

Analistler, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına dair ipuçları verebileceğini ifade etti.

ABD'de gelecek dört yıl içinde 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını bildiren Apple'ın hisseleri, güne yatay seyirle başlangıç yaptı.

Bugün bilançosunu açıklayan ve geliri ile karı beklentilerin altında kalan ABD'li pizza restoranı zinciri Domino's'un hisseleri ise yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

Ayrıca finansal hizmetler şirketi Robinhood'un hisseleri, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kendisine yönelik soruşturmasını sonlandırdığını açıklaması sonrasında yüzde 1 değer kazandı.

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