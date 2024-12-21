New York borsası haftayı yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,18 artarak 42.840,26 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,09 artışla 5.930,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 kazançla 19.572,60 puana çıktı.

Ülkede fiyat artışlarının yavaşladığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz oranlarını yüksek tutmaya devam edeceğine dair endişeleri biraz hafifletirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik geçici bütçe tasarısına ilişkin Kongre'den gelen haber akışının takip edildiğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kasımda aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Ülkede kişisel gelirler de kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de kasımda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de aralıkta 74'e çıkarak nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed yetkilerinin açıklamaları da takip edilirken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, politika faizini 25 baz puan daha düşürme kararının zor karar olduğunu ifade etti.

Gelecek yıl düşünülenden çok daha az faiz indirimi olacağını tahmin ettiğini söyleyen Daly, tahminlerine ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın önerdiği politikaların değil, verilerin yön verdiğini ifade etti.

New York Fed başkanı John Williams, kişisel tahminlerine Trump'ın uygulayabileceği politikaları da dahil ettiğini, çünkü bunların ekonomik görünüm konusunda önemli etkenler olduğunu belirterek, ancak belirsizliğin çok fazla olduğunu vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da bu haftaki para politikası toplantısında neden karşı oy kullandığına yönelik açıklamasında, enflasyonu düşürme konusunda daha fazla ilerleme sağlanana kadar faiz oranlarının sabit tutulması gerektiğini savundu.

Hammack, faiz indirimine gitmeden önce fiyatlar konusunda daha fazla ilerleme görmeyi tercih ettiğini kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise 2025'te daha sığ bir faiz indirimi patikası beklediğini ancak enflasyonun genel olarak düştüğünü söyledi.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru yöneldiğini dile getiren Goolsbee, gelecek 12-18 ay içinde faiz oranların makul bir miktarda düşebileceğini ifade etti.