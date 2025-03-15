New York borsası haftayı yükselişle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,65 artarak 41.487,79 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,12 artışla 5.638,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,61 kazançla 17.754,09 puana yükseldi.

Başkan Trump'ın tarife politikalarına ilişkin belirsizlik nedeniyle hafta boyunca satış baskısının etkili olduğu pay piyasalarında, haftanın son işlem gününde toparlanma görüldü.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin yürürlüğe girdiği bu hafta, Trump tarife tehditlerini sürdürmüştü.

Trump, son olarak, ABD'de üretilen viskilere getirilen yüzde 50 gümrük vergisinin kısa sürede kaldırılmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Ayrıca Trump, tarife planlarına ilişkin hiçbir şekilde geri adım atmayacağının da sinyalini vermişti.

Trump'ın tarife politikasının enflasyonu yeniden alevlendirebileceği ve ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğine dair kaygılar sürerken, küresel ekonomideki belirsizliklere ilişkin endişeler "güvenli liman" varlıklara olan talebi artırdı.

Başkan Trump'ın agresif tarife politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler, jeopolitik risklerle artan belirsizlik ve merkez bankalarının alımları ile altının ons fiyatı 3 bin doların üzerini gördü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tüketici güveni Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta 57,9'a inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tüketici güvenindeki düşüşte politika ve diğer ekonomik faktörlerle ilgili yüksek belirsizliğin etkili olduğu, ekonomi politikalarında sık sık yaşanan dalgalanmaların, politika tercihleri ne olursa olsun tüketicilerin gelecek için plan yapmasını zorlaştırdığı belirtildi.



Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 4,3'ten yüzde 4,9'a yükselerek Kasım 2022'den beri en yüksek seviyesine çıkarken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a yükselerek 1993'ten bu yana en büyük aylık artışı kaydetti.

ABD'de federal hükümete bugün yerel saatle gece yarısına kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kalırken, Senato'nun yeni bütçe tasarısını oylaması bekleniyor.

Federal hükümete 30 Eylül'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, hafta başında Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisinde onaylanarak Senato'ya gönderilmişti.

Ancak ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, daha kapsamlı bütçe müzakereleri için zaman kazanmak amacıyla 1 aylık geçici bir bütçe tasarısı geçirmek istemişti.

Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, dün tasarıyı beğenmediğini ancak hükümetin kapanmasının sonuçlarının çok daha kötü bir seçenek olacağını belirterek, bütçe tasarısının Senato'dan geçmesini engellemeyeceğini açıkladı. Böylece, Demokratların bütçe tasarısı üzerindeki anlaşmazlıkta geri adım atmasıyla hükümetin kapanma riski azalmış oldu.