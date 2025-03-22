New York borsası haftayı yükselişle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artarak 41.985,35 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 5.667,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 17.784,05 puana çıktı.

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle güne düşüşle başlayan pay piyasalarında, kapanışta pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmesi, endekslerdeki düşüşü telafi etti.

Trump ayrıca, Çin'e uygulayacakları gümrük vergileri konusunda ise görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) tahminlerinin, bu yıl iki faiz indirimi yapılacağına dair beklentileri sürdürdüğüne işaret ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın tarifelerin enflasyondaki ilerlemeyi geciktirebileceğini söylediğini anımsattı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş çevrelerinde belirgin bir kaygı olduğunu, tarifeler ve diğer mali politikalar çözülene kadar proje ve yatırım harcamaları için beklendiğini aktardı.

New York Fed Başkanı John Williams da şu anda ekonomide ve politikada çok fazla belirsizlik olduğuna dikkati çekerek, birçok farklı ekonomik senaryonun mümkün olduğunu ifade etti.

Fed'in bir sonraki para politikası kararını almak için acele etmediğinin altını çizen Williams, görünümü tahmin etmenin daha zor hale geldiğini kaydetti.

Öte yandan dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olarak F-47'nin üretimine başlayacaklarını açıklayan Trump, uçağı Boeing'in üreteceğini bildirdi. Trump'ın açıklaması sonrasında Boeing hisselerinde yüzde 3'ten fazla yükseliş oldu.

ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, gelecek 4 yıl içinde ABD'de 55 milyar doların üzerinde üretim, araştırma-geliştirme ve teknoloji yatırımı yapacağını duyururken, şirketin hisseleri hafif yükseldi.

Bir önceki çeyrekte satışlarının yüzde 9 azaldığını bildiren ve tarifeler ile tüketici güvenindeki düşüş dolayısıyla satışlarında mevcut çeyrekte çift haneli azalış öngören Nike'ın hisseleri, yüzde 5,5 değer kaybetti.

FedEx hisseleri de şirketin belirsizliği gerekçe göstererek, kar tahminlerini düşürmesi sonrasında yüzde 6,5 geriledi.