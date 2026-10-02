New York borsası istihdam verilerinin ardından yükselişle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,67 artarak 51.266,64 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 artışla 7.734,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 kazançla 27.216,91 puana çıktı.

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 29 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye çıktı. Tarım dışı istihdama ilişkin temmuz ve ağustos verilerinde toplam 60 bin kişilik aşağı yönlü revizyona gidildi.

Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam raporunun ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini sabit tutabileceğine dair öngörüleri güçlendirdiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 20'nin altına düştü.

Kalıcı enflasyon korkularıyla ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi dün yüzde 5,34, 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 5,69 ile 2002'den bu yana en yüksek değerlerini görmüş, daha sonra sırasıyla yüzde 5,23 ve yüzde 5,60 seviyelerinde dengelenmişti.

İstihdam verilerinin Fed'in faiz artışı olasılığını zayıflatmasıyla, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yaklaşık 7 baz puan azalışla yüzde 5,16'ya ve 30 yıllık tahvil faizi 5 baz puan düşüşle yüzde 5,55'e kadar indi.

Orta Doğu'daki gerilimlerin çözümüne dair yeni bir gelişme yaşanmamasına rağmen, Avrupa Birliği'nin ilave dizel ve ham petrol stoklarının piyasaya sürülmesini görüştüğüne dair haberler sonrasında petrol fiyatlarının gerilemesi piyasalardaki olumlu seyre katkı yaptı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,7 azalarak 99,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 4 azalışla 89,15 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan spor giyim perakendecisi Nike, yıllık gelirinde düşüş öngördüğünü belirtirken, işten çıkarmalarla sonuçlanabilecek yeniden yapılandırma planını duyurdu. Şirketin hisseleri güne yüzde 7'den fazla azalışla başladı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise şirketin üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği araç teslimatlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.