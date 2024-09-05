New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artışla 41.056,33 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.520,08 olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 azalışla 17.063,23 puana indi.

Yatırımcılar, açıklanan iş gücü verilerinde ülke ekonomisinin sağlığına dair ipuçları ararken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Ülkede özel sektör istihdamı, ağustosta 99 bin kişiyle Ocak 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl büyük ölçekte faiz indirimi yapacağına dair beklentileri güçlendirmesiyle ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 3,75'in altına düştü.

Analistler, dün tahminlerin altında gerçekleşen açık iş sayısı verilerinin ardından bugün yayımlanan özel sektör istihdamı verilerinin de iş gücü piyasasındaki soğuma işaretlerini pekiştirdiğini söyledi.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 31 Ağustos ile biten haftada 227 bine inerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği ise 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 0,3 ile 2013'ün dördüncü çeyreğinden bu yana en düşük artışını kaydetti.

Ayrıca, gelecek yıl Avrupa ve Çin'de otonom araçlarını piyasaya sürmeyi planladığını duyuran Tesla'nın hisseleri yüzde 2 kazançla güne başladı.