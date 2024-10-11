New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 42.507,53 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 5.775,09 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kayıpla 18.217,73 puana indi.

ÜFE değişmedi

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonunun da yıllık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 1,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,8 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Gözler yine Fed'e çevrildi

Söz konusu verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller de fiyatlamalara dahil olurken, bankanın yüzde 82 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Bilançolar izlendi

Kurumsal tarafta ise devam eden bilanço sezonu takip edilirken, ABD'nin büyük bankaları da finansal sonuçlarını açıklamaya başladı.

Bugün açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun net karları üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla geriledi.

JPMorgan Chase'in hisseleri, karında yaşanan düşüşe karşın bankanın karı ve gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Wells Fargo'nun hisseleri de karının söz konusu dönemde kaydedilen düşüşe rağmen beklentileri aşmasıyla yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Varlık yöneticisi BlackRock'ın hisseleri de yönetimindeki varlıkların art arda üçüncü çeyrekte rekor seviyeye ulaştığını bildirmesinin ardından yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Öte yandan Tesla'nın hisseleri ise şirketin uzun zamandır beklenen robotaksi "Cybercab"i tanıtmasına karşın olası düzenleyici engellerle nasıl başa çıkabileceği gibi konularda ayrıntılı bilgi sunulmaması nedeniyle yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.