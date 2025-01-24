New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalarak 44.506,24 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 6.120,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artarak 20.076,51 puana çıktı.

ABD'de ekonomik veriler, şirket bilançoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de bugün açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Kurumsal tarafta da şirketlerin finansal sonuçları yatırımcılar tarafından izlenirken, ABD'li havacılık şirketi Boeing, işçi grevleri, bazı savunma, uzay ve güvenlik programlarıyla ilgili giderler ve işten çıkarmalarla ilgili masrafların etkisiyle geçen yılın dördüncü çeyreğinde zarar beklediğini bildirdi. Geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilançosunu gelecek hafta açıklayacak şirketin hisseleri, yüzde 0,6 geriledi.

American Express'in hisseleri şirketin karının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 12 arttığını bildirmesine karşın yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Verizon'un hisseleri de geçen yılın dördüncü çeyreğinde abone sayısını beklenenden fazla artırması sonrası yüzde 1'e yakın değer kazandı.

Analistler, ABD'de bilanço sezonu devam ederken Microsoft, Meta, Apple ve Tesla gibi teknoloji devlerinin gelecek hafta açıklanacak bilançolarının beklendiğine işaret etti.

Trump yönetiminin uygulayacağı ekonomi ve ticari politikalar da piyasaların odağında kalmayı sürdürürken analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika, Çin ve Avrupa Birliği (AB) gibi ticaret partnerlerine yönelik tarife tehditlerinin bir endişe kaynağı olduğunu belirtti

Tarifelerin bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıları artırmasından korkulduğunu aktaran analistler, bu durumun gelecek hafta düzenlenecek toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceğini ifade etti.

Öte yandan Trump, dün verdiği bir röportajda, Çin'e ilişkin "ılımlı" olarak yorumlanabilecek açıklamalarda bulundu. Trump'ın Çin'e gümrük vergileri uygulamak zorunda kalmamayı tercih ettiğini söylemesinin ardından Amerikan borsalarında işlem gören bazı Çinli şirketlerin hisselerinde yaşanan yükseliş dikkati çekti.