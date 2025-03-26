New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artarak 42.665,70 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.776,75 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,31 azalışla 18.214,68 puana geriledi.

ABD Başkanı Trump'ın karşılıklı tarifeler konusunda daha ılımlı bir tutum sergileyebileceğine dair beklentilerle hafta başından bu yana iyimserliğin öne çıktığı pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Trump'ın 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini ifade etmesi risk algısının azalmasına yardımcı olmuştu.

ABD Başkanı Trump, dün verdiği bir röportajda da tarifelerin "karşılıklı olmaktan ziyade daha ılımlı" olacağını ifade etti. Trump, "Muhtemelen karşılıklı olmaktan ziyade daha ılımlı olacağım, çünkü karşılıklılık esasına dayalı hareket etseydim, bu insanlar için çok zor olurdu." dedi.

Bazı istisnaların olduğunu belirten Trump, bunun devam eden bir tartışma olduğunu, çok fazla istisna olmadığını aktardı.

Analistler, ABD yönetiminin ticaret politikasına ilişkin haber akışının yakından izlendiğini, tarifelerin kapsamı ve ticaret ortaklarının karşı önlemler alma olasılığının piyasalarda belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişelerin de sürdüğüne işaret eden analistler, dün açıklanan verilerin ülkede tüketici güveninin martta son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koyduğunu aktardı.

Tarifelere ilişkin gelişmeler ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik belirsizlik nedeniyle bir sonraki faiz indiriminin gecikebileceğini ifade etti.

Ekonomiye ilişkin artan belirsizlikle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35 ile 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Kurumsal tarafta ise GameStop'ın hisseleri, şirketin yönetim kurulunun Bitcoin'i hazine rezerv varlığı olarak benimseme kararını onaylaması sonrası yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.