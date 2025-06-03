New York Borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalarak 42.278,37 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 5.942,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 artarak 19.307,43 puana çıktı.

ABD'nin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü müzakerelerden çıkacak sonuçlar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Başkan Donald Trump'ın, Çin'i tarifeler konusunda varılan uzlaşıyı ihlal etmekle suçlamasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta içinde görüşmesinin beklendiğini açıkladı.

Leavitt, Avrupa Birliği (AB) cephesinde ise Birliğin Trump'ın tarife tehdidi sayesinde müzakere masasına oturduğunu ve AB ile bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduklarını aktardı.

Analistler, ek tarifelerin askıya alındığı 90 günlük sürenin 8 Temmuz'da sona ereceğine işaret ederek, Trump yönetiminin bu tarihten önce ticaret görüşmelerini hızlandırmaya çalıştığını belirtti.

Öte yandan Trump'ın geçen hafta çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini iki katına çıkaracağını açıklaması da tarifelerin olası ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri artırdı.

Trump yönetiminin başlattığı tarife gerilimi küresel ekonomi açısından da risk oluştururken, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ticaret politikasındaki belirsizlikler nedeniyle küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a düşürdü.

Belirsizliğin arttığı bu dönemde ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcıların gözü bu hafta açıklanacak istihdam verilerine çevrilirken, bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı ve fabrika siparişleri verileri yakından izlenecek.