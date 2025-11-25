New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 46.482,36 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalışla 6.697,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 kayıpla 22.802,85 puana geriledi.

ABD'de yatırımcılar, açıklanan şirket bilançoları ve makroekonomik verileri değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Perakende satışlar da eylülde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD'de 8 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde özel sektör istihdamı haftada ortalama 13 bin 500 kişi azalırken, ülkede özel sektörün istihdam kaybının hızlandığı görüldü.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında vereceği faiz kararına etkili olabilecek her türlü verinin takip edildiğini belirterek, iş gücü piyasasında bozulma işaretlerinin endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Meta'nın Alphabet'in yapay zeka çiplerini satın almayı düşündüğüne dair haber sonrasında Nvidia hisselerindeki yüzde 4'ün üzerindeki düşüş dikkati çekti. Alphabet hisseleri ise güne yüzde 2,5 kazançla başladı.

ABD'li diğer teknoloji devlerinden Apple, Microsoft ve Amazon'un hisseleri yatay seyir izlerken, Meta ile Broadcom'un hisseleri yüzde 1,5 artış gösterdi.

ABD'li bazı perakendecilerin açıkladığı bilançolar da takip edildi. Beklentilerin üzerinde kar bildiren ABD'li perakende zinciri Kohl's hisseleri, yüzde 25 yükselişle güne başladı.

Elektronik mağazası Best Buy'ın hisseleri de beklentilerden iyi finansal sonuçlar yayımlamasının ardından yüzde 1,5 arttı.

Karını artırmak amacıyla bazı Foot Locker mağazalarını kapatma planını duyuran spor malzemeleri satıcısı Dick's'in hisseleri ise yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.