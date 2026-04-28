New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artarak 49.276,8 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 azalışla 7.133,74 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kayıpla 24.609,57 puana indi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, OpenAI'ye ilişkin haberlerin yapay zeka hisselerine yönelik endişeleri yeniden artırmasıyla pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

The Wall Street Journal'da yer alan haberde OpenAI'nin haftalık kullanıcı sayısı ve gelir hedeflerini tutturamadığı belirtilirken, şirketin veri merkezlerine yönelik yüksek harcamalarını sürdürebilme kapasitesine ilişkin kaygılar öne çıktı.

Bu durum teknoloji hisselerini baskılarken, özellikle çip şirketlerinin hisselerindeki düşüşler öne çıktı. Nvidia'nın hisseleri yüzde 3'ten, Broadcom'un hisseleri yüzde 4'ten, AMD'nin hisseleri yüzde 6'dan ve Arm Holdings'in hisseleri yüzde 8'den fazla değer kaybetti.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında müzakerelerin çıkmaza girmesi, petrol fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğine dair endişeleri artırdı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3,2 artışla 111,7 dolara tırmandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3,8 artarak 100,1 dolardan alıcı buldu.

CNN'nin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılması teklifine "sıcak bakmadığı" iddia edildi.

Ayrıca Axios haber platformunda yer alan bir haberde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sona erme ihtimalinin yakın zamanda görünmediği aktarıldı.

Öte yandan, bilanço sezonu yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, lojistik şirketi UPS'in karının ilk çeyrekte düşmesi sonrası hisseleri yüzde 4'e yakın geriledi.

Dijital müzik platformu Spotify'ın da ikinci çeyreğe ilişkin kar tahmininin beklentilerin altında kalmasıyla hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Coca-Cola'nın hisseleri ise yıllık kar tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 5'ten fazla değer kazandı.