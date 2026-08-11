New York borsası karışık seyirle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalışla 53.961,60 puana geriledi.

​​​​​S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.767,51 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,25 kazançla 26.672,17 puana çıktı.

ABD ile İran arasındaki gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlere ilişkin haber akışı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, gelişmelerin yeniden bir barış düzenlemesi ya da anlaşma lehine şekillendiğini, son iki üç gündür gelen sinyallerin bir tür anlaşmaya yakın olunduğunu gösterdiğini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Umman ile İran arasında devam eden Hürmüz Boğazı’na ilişkin görüşmelerin ileri bir aşamaya ulaştığını açıkladı.

Söz konusu açıklamaların ardından, dün Orta Doğu'daki gerilimin çözümüne ilişkin iyimserliğin azalmasıyla yükselen petrol fiyatlarında hafif gerileme görüldü.

Öte yandan şirket haberleri de yatırımcılar tarafından izlendi.

Dijital altyapı şirketi Riot Platforms'un Anthropic ile 9,1 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığına ilişkin haberlerin ardından hisseleri yüzde 21'in üzerinde değer kazandı.

ABD'li yarı iletken üreticisi Nvidia'nın hisseleri, dün yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek amacıyla 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklıklar kurulduğunun duyurulması sonrası yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Dün 15 milyar dolarlık hisse senedi arzı planladığını açıklayan Intel ise kapsamı genişletilen hisse satışından 20 milyar dolar kaynak sağladı. Şirketin hisseleri açılışta yüzde 0,75 geriledi.