New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artışla 34.509,03 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalarak 4.505,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 azalışla 14.113,70 puana geriledi.

ABD'de enflasyonunun yavaşladığını gösteren veriler ve ABD'li bankaların güçlü gelen ikinci çeyrek bilançolarının ardından güne pozitif bir başlangıç yapan pay piyasalarında kapanışta karışık bir seyir izlendi.

Ülkenin büyük bankalarından JPMorgan Chase ile Wells Fargo'nun net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla artarken, Citigroup'un karında düşüş kaydedildi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda 8,2 puan artışla 72,6'ya çıkarak Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hala yüzde 2 hedefinin üzerinde olmasına rağmen son verilerin "umut verici" olduğunu belirtti.