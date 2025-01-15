New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,52 artarak 42.518,28 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.842,91 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 azalışla 19.044,39 puana düştü.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları için açıklanan verileri değerlendirirken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, bugünkü ÜFE verilerinin yatırımcıların enflasyon ve Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı konusundaki endişelerini biraz hafiflettiğini belirterek, dikkatlerin yarın yayımlanacak tüketici enflasyonu raporuna çevrildiğini kaydetti.

Tüketici enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirse Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğini ifade eden analistler, bunun pay piyasaları için "kötü haber" olacağını söyledi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, ÜFE verilerinin yayımlanması sonrasında yüzde 4,76'ya kadar gerilerken, daha sonra yüzde 4,79 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi de TSİ 00.20 itibarıyla yüzde 0,66 azalışla 109,23 oldu.

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı ise Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33 azalışla 87 milyar dolara geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, Bankanın tariflerle ilgili olarak fiyat istikrarı ve istihdam görevlerinde bir aksama olması durumunda harekete geçebileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta, yarın bilançolarını açıklayacak bankalardan Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 1,5, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 1,3 ve Wells Fargo ile Citi'nin hisseleri yüzde 1 yükseldi.

Teknoloji hisselerindeki düşüş de dikkati çekerken, Meta'nın hisseleri yüzde 2,3, Tesla'nın hisseleri yüzde 1,7, Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,1 değer kaybetti.