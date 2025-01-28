New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,65 artarak 44.713,58 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,46 azalışla 6.012,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,07 kayıpla 19.341,83 puana indi.

Çinli DeepSeek'in son yapay zeka modelinin diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesi, küresel çip şirketlerinin hisselerini aşağı çekerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD'li çip devi Nvidia'nın hisseleri yüzde 17'ye yakın kayıpla günü tamamlarken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar düştü. Bu düşüş, ABD tarihinde bir şirketin yaşadığı en büyük günlük değer kaybı olarak dikkati çekti.

Çip şirketi Broadcom'un hisselerinde de yüzde 17,4 azalış görüldü. Alphabet'in hisseleri yüzde 4 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 2 değer kaybetti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 9 baz puan azalışla yüzde 4,53'e indi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de yeni konut satışları, Aralık 2024'te yüzde 3,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

​​​​​​​Analistler, bu hafta bazı büyük teknoloji şirketlerinin yayımlayacağı bilançoların da piyasaların seyri üzerinde etkili olabileceğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da yatırımcılar tarafından beklendiğini ifade etti.

Çarşamba günü finansal sonuçlarını yayımlayacak şirketler arasında Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin yer aldığını aktaran analistler, cuma günü ise ABD'li enerji şirketleri Chevron ile Exxon Mobil'in bilançolarını açıklayacağını kaydetti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarıyla tarife uygulama planlarının da yatırımcıların odağında yer almaya devam ettiğini söyledi.