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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıklaması beklenen vergiler öncesinde karışık seyirle kapandı.

Haber Merkezi
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New York borsası karışık seyirle kapandı
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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalışla 41.989,96 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 5.633,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla 17.449,89 puana çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın tarife politikasına ilişkin belirsizlik sürerken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Trump'ın "kurtuluş günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri açıklaması bekleniyor.

Başkan Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını belirtmişti.

The Washington Post'un bugün yayımlanan haberinde de Beyaz Saray yetkililerinin ABD'nin ithalatının çoğuna yaklaşık yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir teklif hazırladığı aktarıldı. Haberde, çeşitli seçeneklerin masada olduğu ve nihai bir karar verilmediği kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın toplantısında, tarifelerin duyurulmasının ardından hemen yürürlüğe gireceğini ifade etti. Leavitt, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın ticaret politikalarının ekonomiye etkisi belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16'ya geriledi.

Tarifelerin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyulurken, makroekonomik veriler de yatırımcılar tarafından yakından izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mart ayında 49 değerine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve sektördeki daralmaya işaret etti.

Ülkede JOLTS açık iş sayısı da şubatta 7 milyon 568 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

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