New York borsası, Powell’ın açıklamaları sonrası geriledi

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalarak 43.750,86 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 azalışla 5.949,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kayıpla 19.109,29 puana geriledi.

ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonunun da hızlandığına işaret eden veriler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında, negatif bir seyir izlendi.

Ülkede açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde ve yıllık bazda yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

Son verilerin enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemenin yavaşladığına dair görüşleri kuvvetlendirdiğini belirten analistler, bunun Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri desteklemediğini aktardı.

Dallas'ta düzenlenen bir etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Powell da açıklanan verilerin beklediklerinden biraz daha fazla yükseliş gösterdiğini ifade etti.

Powell, genel eğilimin halen sağlam olduğunu düşündüğünü, aralık ayındaki toplantıya kadar daha fazla veriyi değerlendireceklerini belirtti.

Ekonominin faiz oranlarını düşürmek için acele edilmesi gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermediğini belirten Powell, ekonomide görülen gücün bankanın kararlarını dikkatle alma imkanı sağladığını ifade etti.

Powell, enflasyonun zaman zaman inişli çıkışlı bir seyir izlese de yüzde 2 hedefine doğru inmeye devam etmesini beklediğini kaydetti.

Veriler ve Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 63'e geriledi.

Öte yandan diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, soğuyan iş gücü piyasasına ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru kaydedilen yavaş ilerlemeye işaret ederek hem enflasyon hem de istihdam hedeflerine odaklanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kugler, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi durduran ya da enflasyonu yeniden hızlandıran herhangi bir riskin ortaya çıkması halinde faiz indirimlerine ara vermenin uygun olacağını ifade etti. Kugler, ancak iş gücü piyasasının aniden yavaşlaması halinde de politika faizini kademeli olarak düşürmeye devam etmenin uygun olacağını kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise Fed'in şu ana kadar güçlü bir ilerleme kaydettiğini ancak ivmenin devam etmesi için yapılması gereken daha çok iş olduğunu belirtti.

Kurumsal tarafta da eğlence endüstrisinin büyük şirketlerinden Walt Disney'in hisseleri, finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesi sonrası yüzde 6,2 değer kazandı.

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco'nun hisseleri ise şirketin gelir tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından 2,1 düştü.

Ayrıca, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın elektrikli araç alımlarına yönelik 7 bin 500 dolarlık vergi indirimini kaldırmayı planladığına ilişkin haberlerin ardından ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 5,8 ve Rivian'ın hisseleri yüzde 14,3 değer kaybetti.