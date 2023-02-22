New York borsası sert düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 2,06 azalışla 33.129,59 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 2 azalarak 3.997,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,50 kayıpla 11.492,30 puana düştü.

Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken, Başkanlar Günü tatili dolayısıyla pazartesi kapalı olan piyasalarda haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin Fed'i beklenenden daha uzun süre "şahin" tutabileceğine yönelik artan endişeler, piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Ülkenin büyük perakende zincirlerinden Home Depot ile Walmart'ın bu yıla ilişkin zayıf kazanç beklentileri de artan faiz oranlarının ABD'li tüketicilerin satın alma gücüne zarar vermeye başladığına dair endişeleri artırdı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,96 ile Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 47,8 değerini alarak beklentilerin üzerinde artmasına karşın daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Ülkede ikinci el konut satışları da ocakta aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Gelecek dönem para politikasına dair daha fazla ipucu için Fed'in son toplantısına ait tutanaklar önem kazanırken analistler, çarşamba günü yayımlanacak tutanaklardaki sinyallerin yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.