New York borsası son işlem gününe düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,87 azalarak 43.747,03 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,08 azalışla 6.271,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,44 kayıpla 20.818,02 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda aldığı kararlar risk algısını artırırken pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Trump’ın dün imzaladığı kararnameyle, karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, ülkelere yüzde 10 ile yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Öte yandan Trump, dün Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının 1 Ağustos itibarıyla yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören kararnameyi de imzaladı.

Tarifelerin ekonomiye etkisine ilişkin endişeler sürerken, ABD'de bugün açıklanan veriler ülkede istihdamın zayıfladığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

Kurumsal tarafta ise şirketlerin bilançoları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, ABD'li teknoloji devlerinden Amazon ve Apple, dün piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıkladı.

Apple'ın geliri nisan-haziran döneminde yıllık yaklaşık yüzde 10 artarken, Amazon'un satışları yüzde 13 yükseldi. Ancak Amazon'un kar tahmininin beklentilerden zayıf kalması sonrası şirketin hisseleri yüzde 7'ye yakın değer kaybetti. Apple'ın hisseleri de iyi gelen finansal sonuçlarına karşın yüzde 1'e yakın geriledi.